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Rakip Tractor Sazi!

Yozgatspor’un hazırlık karşılaşmalarında ki ilk rakibi İran'ın güçlü temsilcisi Tractor Sazi. Karşılaşma bugün saat 17.00'de Afyon'da oynanacak.

Rakip Tractor Sazi!

Yozgatspor’un hazırlık karşılaşmalarında ki ilk rakibi İran'ın güçlü temsilcisi Tractor Sazi. Karşılaşma bugün saat 17.00'de Afyon'da oynanacak.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
04 Ağustos 2017 Cuma 07:02
112 Okunma
Rakip Tractor Sazi!

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan ve hazırlıklarına Afyon’da devam eden temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK’nın ilk hazırlık karşılaşmasında rakibi belli oldu. Kırmızı siyahlılar bugün saat 17.00’de İran’ın en üst ligi olan Persian Gulf Pro Lig’de mücadele veren Tractor Sazi ile karşılaşacak. 
İYİ MÜCADELE İSTİYORUM
Kırmızı siyahlılar bugün saat 17.00’de İran’ın en üst ligi olan Persian Gulf Pro Lig’de mücadele veren Tractor Sazi ile karşılaşacak. Takımın durumunu görmek için oldukça güçlü bir rakiple karşılaşmanın önemine vurgu yapan Teknik Direktör Memduh Fidan, oyuncularından iyi bir mücadele ortaya koymalarını istedi. Sahada çift forvet denemesi beklenen Fidan’ın kanat oyunculara da önemli görevler vermesi öngörülüyor. 
TRACTOR TAKIMININ GEÇMİŞİ
Tractor Sazi FC,  İran-Azerbaycan sınırında olan Tebriz şehrinin 1.lig takımıdır. Bölgede bulunan İran ve Azeri Türklerinin değişilmez takımı Tractor Sazi her maçına 60-70 bin seyirci ortalamasıyla çıkmaktadır. Tractor Sazi adını bölgede kurulu olan traktör fabrikasından almıştır.


 

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