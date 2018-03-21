Protesto, tepki, barış

Nevşehirspor ile oynanan müsabakayı kazandıktan sonra şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Yozgatspor’un bu avantajı Ceyhanspor deplasmanında kaybetmesinin ardından taraftarların büyük tepkisini toplamıştı. Aksaray Belediyespor ile oynanan müsabakada da kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarlar maçın başlama düdüğü ile birlikte takımlarına sırtını dönerek tezahürat yaptı. Maç esnasında tepkilerini tezahüratla dile getiren taraftarlar, sosyal medya üzerinden de takıma yönelik eleştirilerini sürdürdü. Ancak, konu daha sonra aynı sosyal medya platformundan yapılan çağrılarla tatlıya bağlandı.