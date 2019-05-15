Profesyonelce yönetilmeli

Yozgatspor kulüp binasında bazı kulüp yöneticileri ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda, Yozgatspor’un üçüncü lige yükseldiğini söyledi. Üçüncü Lig çok farklı bir mecra olduğunu vurgulayan Arslan, ‘’Takım profesyonel oluyor. Profesyonelce yönetilmesi gerekiyor. İdari yapısının ona göre düzenlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak biz çalışmalarımızı davam ettiriyoruz. Yozgat dört yıldır Türkiye’nin en güvenilir kulüplerinden birisi olmuştur. Futbolcuların, teknik direktörlerin çok rahatlıkla geldiği, çalışmak istediği kulüp olmuştur. Bu kurumsal yapıyı devam ettirmek lazım, üstüne koyarak devam ettirmek gerekiyor. Bir profesyonel yapının da burada oluşturulması lazım. Yozgatspor’un kuruluşunun 60. Yılında Yozgatspor’u tekrar böyle bir şampiyonluk yaşattığımız için mutluyuz. Ne mutlu ki bizlere Yozgatlı hemşerilerimize böyle bir güzellik yaşattık. İnşallah Yozgat’ın başarıları bunlarla sınırlı kalmayacak. Yozgat daha önce Süper Lig tecrübesi yaşamış bir camiadır. Ümit ediyor, diliyoruz ki Yozgatspor bu sıçramayla birlikte yoluna en güzel şekilde devam edebilsin. Bugünkü şampiyonluk bir günde olan bir şey değil. Uzun süreli fedakarca çalışmanın ortaya koyduğu bir netice. Yaklaşık 4 yıl uğraştık biz bu iş için. Dört yıllık çalışmanın sonucudur. Her sene yapılan yanlışları düzeltme ve daha güzellerini yapma adına kendimize yol haritası çizdik ve başarıyı yakaladık. Dört yıl önce Yozgatspor yeniden yapılandırılırken herkes biliyor, Şefaatli Belediyespor ve o günün Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt bize yardımcı oldu. Yozgat valileri Abdulkadir Yazıcı, Kemal Yurtnaç ve Kadir Çakır Bey bizlere yardımcı oldular. Onlara da teşekkür ediyoruz. O günden bugüne takımı çalıştıran teknik heyetler var onların da katkısı var. İstikrarlı bir şekilde bu takımı bugünlere getirdik. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz, zaman zaman kavgalarımız oldu, muhabbetimiz oldu. Lakin derdimiz Yozgatspor’un başarısı olduğu için hep bu zeminde bir araya geldik. Bizi deplasmanda ve Yozgat’ta hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Yozgat Belediyesi’ni de unutmamak lazım. Benim başkanlığım döneminde, 5 senelik süreçte takıma çok ciddi katkılar sunuldu. Kurum olarak Yozgat Belediyesi’ne tabi ki teşekkür ediyorum. Ayrıca Spor Toto aracılığı ile bizlere destek olan Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’a da teşekkür ediyorum’’ dedi.

FUTBOLDA PARA ÇOK ÖNEMLİ

Kulüp Başkanı Arslan, Yozgatspor’un Üçüncü Ligde de misafir olduğunu, Yozgat’ı daha üst liglere taşıyacaklarını vurguladı. Bu noktada Yozgatlıların Yozgat’ı daha fazla sahiplenmesinin şart olduğuna dikkat ecen Arslan, ‘’Neticede üçüncü lig biraz daha maliyetli. Tabi bunun yanında bu ligin gelirleri de var. Maliyetleri karşılayabilecek gelirler de var. Futbolda para çok önemli, ondan da önemlisi bu paranın iyi kullanılması ve çarçur edilmemesidir. Bizim bütçemizi düşünürsek, bizim iki üç mislimiz para harcayan kulüpler bu ligden de aşağıya düşerken, biz mütevazı bir bütçeyle şampiyon olduk. Bu noktada da dikkatli olunması lazım, para önemlidir lakin paradan da daha önemli şeyler vardır. Biz hemşerilerimizin kulübe biraz daha fazla sahip çıkmalarını bekliyoruz. Yozgat dışında yaşayan Yozgatlı hemşerilerimizin katkılarını bekliyoruz. Bu noktada İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’na da teşekkür ediyoruz. Diğer sivil toplum kuruluşlarının da katkılarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum’’ diye konuştu.

DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR

Bu birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, günlük çekişmelerle, orada burada konuşulan bir takım laflarla bu başarıyı gölgelememek gerektiğinin atını çizdi. Yozgatspor’un önünü açacak bir çalışmanın yapılması gerektiğine de vurgu yapan Arslan, ‘’Bu noktada devlette devamlılık vardır, Yozgat’ta valiler değişti lakin tüm valilerimiz Yozgatspor’a destek oldular. Şimdi bu katkı noktasında en ufak bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yozgat ortak paydadır. Önemli olan Yozgatspor’un başarısıdır. Yeni seçilen belediye başkanımızın da aynen bizim dönemimizde olduğu gibi Yozgatspor’a gerekli katkıları yapacağına inanıyorum. Onlarla da oturup konuşacağız ve Yozgat Belediyesi ile ve valimiz, siyasilerimiz, dernek ve ilçe belediye başkanlarımız ile konuşup, geniş istişare yaparak en güzel yapıyı oluşturmak istiyoruz. Kimse takımın geleceğinden endişe duymasın, Yozgatspor 4 yıldır iyi yönetildi. Bundan sonra da iyi yönetilecek. Yozgatspor kurumsal yapısı ve başarısıyla öne çıkan bir kulüp olmaya ve iyi örnek teşkil etmeye devam edecektir’’ şeklinde konuştu.

