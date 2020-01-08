Play-Off’a son bilet

Şimdiye kadar A Grubunda Çayıralan Esnafspor ve Akdağmadenispor, B Grubunda ise Divanlı Gençlerbirliği, Tuzkayaspor ve Boğazlıyan Şekerspor Play-Off oynamayı garantileyen takımlar oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Çiğdemlispor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor arasında oynanan müsabakanın yarıda kalması nedeniyle Play-Off umutları da son haftaya kaldı. Bu müsabaka için henüz karar açıklanmazken, Bu grupta şuanda Play-Off için 3 takım aday durumda. Hafta sonu oynanacak olan Akdağmadenispor Çiğdemlispor ve Yerköy Bağlarbaşı Köselispor Çayıralan Esnafspor arasında oynanacak olan müsabakaların sonuçlarına göre Play-Off’a çıkacak 6’ıncı takım da belli olacak.