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Play-Off’a son bilet

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda Play-Off’a çıkacak son takım bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar sonrasında netlik kazanacak.

Play-Off’a son bilet

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda Play-Off’a çıkacak son takım bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar sonrasında netlik kazanacak.

08 Ocak 2020 Çarşamba 03:44
Play-Off’a son bilet

 Şimdiye kadar A Grubunda Çayıralan Esnafspor ve Akdağmadenispor, B Grubunda ise Divanlı Gençlerbirliği, Tuzkayaspor ve Boğazlıyan Şekerspor Play-Off oynamayı garantileyen takımlar oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Çiğdemlispor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor arasında oynanan müsabakanın yarıda kalması nedeniyle Play-Off umutları da son haftaya kaldı. Bu müsabaka için henüz karar açıklanmazken, Bu grupta şuanda Play-Off için 3 takım aday durumda. Hafta sonu oynanacak olan Akdağmadenispor Çiğdemlispor ve Yerköy Bağlarbaşı Köselispor Çayıralan Esnafspor arasında oynanacak olan müsabakaların sonuçlarına göre Play-Off’a çıkacak 6’ıncı takım da belli olacak. 

Anahtar Kelimeler:
Play-Off’a Son Bilet
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