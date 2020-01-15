PLAY-OFF TARiHi NETLEŞTi

Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, normal sezonu tamamlanan ve Play-Off’a çıkan 6 takım ile ligden düşen 2 takımın belli olduğu Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde Play-Off müsabakalarını 1 Şubat tarihi itibariyle başlatmayı amaçladıklarını söyledi. Fikstür çekiminin yarın gerçekleştirileceğini vurgulayan Karakoç, ‘’Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında kulüp temsilcilerinin katılımı ile Play-Off fikstür çekimini gerçekleştireceğiz. Kendi guruplarını ilk üç sırada tamamlayan Çayıralan Esnafspor, Akdağmadenispor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Divanlı Gençlerbirliği, Tuzkayaspor ve Boğazlıyan Şekerspor takımlarımız Play-Off grubunda mücadele edecekler. 1 Şubat tarihi itibariyle başlayacak olan Play-Off müsabakalarında takımlarımız toplam 10 müsabaka oynayacaklar. 10 müsabaka sonrasında birinci olan takımımız ise Sorgun Belediyespor’un Bölgesel Amatör Ligi’nde göstereceği performansa göre ya Play-Out müsabakası oynayacak yada direk olarak Bölgesel Amatör Lige yükselecek. Ben şimdiden kazasız, belasız, dostluk ve kardeşlik içerisinde bir Play-Off grubu müsabakalarının olmasını temenni ediyorum’’ dedi.