Play-Off için hazırlanıyorlar

Kulüp başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Pazar günü ligin son haftasında çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Play-Off müsabakalarına kalabilme adına Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geleceklerini vurgulayan Ertal, ‘’Bu zorlu müsabakada taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Bu müsabakayı kazanarak Play-Off’lara kalmak istiyoruz bu nedenle de tüm Yozgatlıları bu müsabakaya davet ediyorum’’ dedi.