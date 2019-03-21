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Play-Off için hazırlanıyorlar

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Ligin son haftasında Play-Off müsabakalarına kalabilmek için Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Play-Off için hazırlanıyorlar

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Ligin son haftasında Play-Off müsabakalarına kalabilmek için Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

21 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Play-Off için hazırlanıyorlar

Kulüp başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Pazar günü ligin son haftasında çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Play-Off müsabakalarına kalabilme adına Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geleceklerini vurgulayan Ertal, ‘’Bu zorlu müsabakada taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Bu müsabakayı kazanarak Play-Off’lara kalmak istiyoruz bu nedenle de tüm Yozgatlıları bu müsabakaya davet ediyorum’’ dedi. 

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