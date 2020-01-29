Play-Off heyecanı başlıyor

Normal sezonun tamamlanmasının ardından verilen iki haftalık arada Play-Off grubunda mücadele edecek olan 6 takım hazırlıklarını bu hafta yapacakları antrenmanlar ile tamamlayıp hafta sonu Play-Off’un ilk müsabakasına çıkacaklar. Kendi gruplarını ilk üç sırada tamamlayan Çayıralan Esnafspor, Akdağmadenispor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Divanlı Gençlerbirliği, Tuzkayaspor ve Boğazlıyan Şekerspor takımlarının mücadele edeceği Play-Off Grubunda birinci olan takım Sorgun Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lige yükselme baraj müsabakası oynayacak. 1 Şubat tarihinde başlayacak olan Play-Off Grubunun ilk haftasında Akdağmadenispor Divanlı Gençlerbirliği ile, Çayıralan Esnafspor Tuzkayaspor ile, Boğazlıyan Şekerspor ise Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile karşı karşıya gelecek.