Play-Off heyecanı başladı

Favori gösterilen takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından Sorgun Belediyespor, deplasmanda Sarıkaya Belediyespor’u 3-0 yenerek, ilk haftayı lider olarak tamamladı. Şefaatli Belediyespor, konuk ettiği Yozgat Çamlıkspor’u 3-1, Yozgat İl Özel İdarespor ise, Yemenoğlu Bozokspor’u 2-0 yendi.

Takım O G B M A Y Av. P

Sorgun Belediyespor 1 1 0 0 3 0 3 3

Şefaatlispor 1 1 0 0 3 1 2 3

Yozgat İl Özel İdare 1 1 0 0 2 0 2 3

Yozgat Çamlıkspor 1 0 0 1 1 3 -2 0

Yemenoğlu Bozok 1 0 0 1 0 2 -2 0

Sarıkaya Belediye 1 0 0 1 0 3 -3 0