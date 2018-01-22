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Play-Off heyecanı başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubu müsabakaları hafta sonunda oynanan üç karşılaşma ile başladı.

Play-Off heyecanı başladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubu müsabakaları hafta sonunda oynanan üç karşılaşma ile başladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Play-Off heyecanı başladı

Favori gösterilen takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından Sorgun Belediyespor, deplasmanda Sarıkaya Belediyespor’u 3-0 yenerek, ilk haftayı lider olarak tamamladı. Şefaatli Belediyespor, konuk ettiği Yozgat Çamlıkspor’u 3-1, Yozgat İl Özel İdarespor ise, Yemenoğlu Bozokspor’u 2-0 yendi.

            Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Sorgun Belediyespor  1          1          0          0          3          0          3          3

Şefaatlispor                1          1          0          0          3          1          2          3

Yozgat İl Özel İdare  1          1          0          0          2          0          2          3

Yozgat Çamlıkspor    1          0          0          1          1          3          -2         0

Yemenoğlu Bozok     1          0          0          1          0          2          -2         0

Sarıkaya Belediye      1          0          0          1          0          3          -3         0

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