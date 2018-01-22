Play-Off heyecanı başladı

Favori gösterilen takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından Sorgun Belediyespor, deplasmanda Sarıkaya Belediyespor’u 3-0 yenerek, ilk haftayı lider olarak tamamladı. Şefaatli Belediyespor, konuk ettiği Yozgat Çamlıkspor’u 3-1, Yozgat İl Özel İdarespor ise, Yemenoğlu Bozokspor’u 2-0 yendi.
Takım O G B M A Y Av. P
Sorgun Belediyespor 1 1 0 0 3 0 3 3
Şefaatlispor 1 1 0 0 3 1 2 3
Yozgat İl Özel İdare 1 1 0 0 2 0 2 3
Yozgat Çamlıkspor 1 0 0 1 1 3 -2 0
Yemenoğlu Bozok 1 0 0 1 0 2 -2 0
Sarıkaya Belediye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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