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Periler son maçı da kazandı: 26-22

25 Nisan 2017 Salı 23:59
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Yozgat’ta düzenlenen okullar arası Genç Bayanlar B kategorisi Basketbol müsabakalarında şampiyonluk turu atarak grup müsabakalarına kalan burada da gösterdiği başarı ile yarı final müsabakalarına çıkmayı başaran Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi kız Basketbol takımı yarı final müsabakalarının son maçında Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi ile karşı karşıya geldi.

Periler son maçı da kazandı: 26-22
Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ spor salonunda oynanan müsabakanın başından sonuna kadar Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi kız Basketbol takımı rakibini 26-22 yenerek yarı final müsabakalarının son maçından da galibiyet ile ayrılmasını bildi.  
Yarı final müsabakalarını Kayseri takımının ardından ikinci sırada tamamlayan Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi Kız Basketbol takımı diğer grubun lideri Rize Pazar Anadolu Lisesi ile bir üst turda karşılaşacak.

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