Periler son maçı da kazandı: 26-22

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ spor salonunda oynanan müsabakanın başından sonuna kadar Çorum Bahçelievler Anadolu Lisesi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi kız Basketbol takımı rakibini 26-22 yenerek yarı final müsabakalarının son maçından da galibiyet ile ayrılmasını bildi.

Yarı final müsabakalarını Kayseri takımının ardından ikinci sırada tamamlayan Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi Kız Basketbol takımı diğer grubun lideri Rize Pazar Anadolu Lisesi ile bir üst turda karşılaşacak.