PERDE AÇILIYOR

Lige verilen aranın ardından Yozgatspor'un yer aldığı 3'üncü Lig 3'üncü Grupta bugün saat 13.30'da Somaspor ile Halide Edip adıvar takımları karşı karşıya gelecek. Diğer karşılaşmalar ise yarın oynanacak. Tüm karşılaşmalar 13.30'da başlayacak. İlk yarıyı 19 puanla kapatan Yozgatspor, ligin ilk haftasında konuk ettiği ve berabere kaldığı Osmaniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Devre arasında kamp çalışmasını Yozgat'ta sürdürüp iki hazırlık maçı oynanayan kırmızı siyahlılar, üç oyuncuyu da renklerine dahil etti. Devre arasında kadroya dahil edilen geçen sezon kırmızı siyahlı ekibin kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Mustafa Kösternci ile forvet Tuncay Kılıç, orta saha oyuncusu Ali Kaan Şahbaz, kendilerini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi de imzaladı. Yozgatspor, son çalışmasını yaptıktan sonra dün öğleden sonra karayolu ile Osmaniye'ye hareket etti.