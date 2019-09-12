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PAŞALAR GiBi

ZİRAAT Türkiye Kupası ikinci tur müsabakasında deplasmanda Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya gelen Yozgatspor, Yozgatlı oyuncusu Osman Paşa Zorlu’nun ve yeni transfer Kasım’ın attığı golle 2-1 müsabakayı kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı.

PAŞALAR GiBi

ZİRAAT Türkiye Kupası ikinci tur müsabakasında deplasmanda Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya gelen Yozgatspor, Yozgatlı oyuncusu Osman Paşa Zorlu’nun ve yeni transfer Kasım’ın attığı golle 2-1 müsabakayı kazanarak bir üst tura çıkmayı başardı.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
PAŞALAR GiBi

Mutlak galibiyet parolası ile gittiği Altındağ Belediyespor deplasmanında istediğini alan kırmızı siyahlı ekip bir üst tura çıkmayı başardı. Kırmızı siyahlı ekibin Yozgatlı oyuncularından Osman Paşa Zorlu’nun yıldızlaştığı müsabakada rakibine karşı daha iyi bir oyun ortaya koyun Yozgatspor 41’inci dakikada Osman Paşa’nın attığı kafa gölü ile Altındağ Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı kırmızı siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da rakibi karşısında geliştirdiği üst üste ataklarla ikinci golü bulmaya çalışan Yozgatspor Altındağ Belediyespor kalecisini geçemedi. Kontra ataklar ile Yozgatspor kalesinde gol bulmaya çalışan Altındağ Belediyespor takımı ise Yozgatspor defans oyuncusu Osman Paşa’yı geçemedi. Kırmızı siyahlı ekipten Kasım, 75’inci dakikada sahneye çıktı. Orta sahadan aldığı topla rakip takım oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına giren Kasım'ın şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu ve Yozgatspor 2-0 öne geçti. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, gelişen atakta hakem penaltı noktasını gösterdi. Altındağı penaltıyı gole çevirince skor 2-1'e taşındı. Güçlü rakibini 2-1 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip Ziraat Türkiye Kupası’nda üçüncü tura çıkma başarısını gösterdi. 

Son Güncelleme: 11.09.2019 16:53
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