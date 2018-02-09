Özel İdare koltuğun peşinde

Yozgat İl Özel İdarespor Antrenörü Harun Dişlitaş, kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi veren Şefaatlispor karşısında aldıkları mağlubiyete üzüldüklerini ancak o müsabakanın telafisinin mümkün olduğunu söyledi.

Şefaatlispor müsabakasında çok iyi oynadıklarına vurgu yapan Dişlitaş,

‘’Deplasmanda oynadığımız müsabakada oyuncularım özellikle ilk yarıda çok iyi bir performans sergiledi. 1-0 geriye düştüğümüz bu zor müsabakayı 1-1’e getirmeyi başardık. Öne geçme fırsatları da yakaladık ancak bunları değerlendiremeyince kalemizde gördüğümüz golle sahadan şansız bir şekilde mağlup ayrıldık. Bu müsabakada hem puan kaybettik, hem de liderlik koltuğunu Sorgun Belediyespor’a kaptırdık. Ancak aldığımız bu mağlubiyeti telafi edeceğimize inanıyorum. Bu hafta lider Sorgun Belediyespor’u konuk edeceğiz. Ligin favori ekiplerinden biri olan Sorgun Belediyespor’u Yozgat’ta yenip liderlik koltuğunu rakibimizden almanın hesaplarını yapıyoruz. Güçlü rakibimizi yenebilecek güce sahibiz’’ dedi.