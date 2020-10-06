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Özbay’dan Azerbaycan’a destek

YOZGATLI Eski futbolculardan İlhan Özbay, kendi ismini taşıyan futbol akademisindeki sporcuları ile birlikte Ermenistan ile savaş halinde olan Azerbaycan’a destek verdi.

06 Ekim 2020 Salı 00:56
Özbay’dan Azerbaycan’a destek

Spor Vadisinde gerçekleştirilen antrenman sonrasında antrenörler ve velileri ile birlikte antrenman sahasının ortasında toplanan sporcular, Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak Azerbaycan’ın yanında olduklarının mesajını verdiler. İlhan Özbay Spor Kulübü Başkanı İlhan Özbay, iki devlet bir millet olan Azerbaycan ile Türkiye her daim kardeş birer ülke olduğunu söyledi. Özbay, ‘’Azeri Türk kardeşlerimizin acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Tarihin yazdığı destan iki bedende bir can Türkiye Azerbaycan. Kim ne yaparsa yapsın. Ne plan kurarsa kursun. Acımızda, kavgamızda, sevdamızda birdir bizim’’ dedi.

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Özbay’dan Azerbaycan’a Destek
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