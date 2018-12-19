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Oyun iyi sonuç kötü

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig’de mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü konuk ettiği Kocaeli Başiskelespor’a 36-58 mağlup oldu.

Oyun iyi sonuç kötü

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig’de mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü konuk ettiği Kocaeli Başiskelespor’a 36-58 mağlup oldu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Oyun iyi sonuç kötü

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada iyi mücadele eden Yozgat temsilcisi hem savunmada hem de hücumda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince sahadan mağlubiyet ile ayrılmak durumunda kaldı. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Kocaeli Başiskelespor  karşısında güzel mücadele ettiklerini, kendi hataları yüzünden güçlü rakiplerini yenemediklerini söyledi. Hedeflerine ulaşmak için artık hata yapma şanslarının kalmadığını vurgulayan Altınkuyu, ‘’Mücadelelerinden dolayı sporcularımı kutlar rakip takıma bundan sonraki müsabakalarında başarılar dilerim. Müsabakamızda bizleri yalnız bırakmayan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’e, Spor Şube Müdürü Muzaffer Arslan’a, ASKF Başkanı Hakan Bektaş’a, AK Parti Sorgun Belediye Başkan aday adayı Yasin Şahin’e Tuncay Akkaya’ya tüm misafirlerimize ve salondaki minik taraftarımıza sonsuz teşekkürler’’ dedi. 

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