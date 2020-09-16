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Oynamak istiyoruz

COVİT-19 virüsü ile mücadele eden misli.com Üçüncü Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgatspor, her şeye rağmen Pazar günü deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacakları müsabakaya çıkmak istiyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:07
Oynamak istiyoruz

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, kulüp olarak çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi. Bu zor dönemden sabırlı bir şekilde çıkacaklarını dile getiren Arslan, ‘’En son yapılan Covit-19 testinde 12 oyuncumuzun korona virüsüne yakalandığı tespit edildi. Bu 12 oyuncumuz şuanda karantina altında bulunuyor. Biz Yozgatspor olarak hafta sonu ligin ilk müsabakasına tüm olumsuzluklara, tüm eksik futbolcularımıza rağmen sahaya çıkıp Büyükçekmece Tepecikspor müsabakasını oynamak istiyoruz. Eksik bir kadro ile gideceğiz ama bu müsabakaya çıkmak istiyoruz. Ancak yarın tüm oyuncularımız yeniden Covit-19 testi verecekler. Bu test sonuçlarında kalan oyuncularımızda sıkıntı çıkmaz ise biz bu müsabakayı oynamak istiyoruz. O yüzden yarın yaptıracağımız test sonuçlarına göre hareket edeceğiz’’ dedi. 

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Oynamak Istiyoruz
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