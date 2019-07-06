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Onur İçel’de

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Onur Kaya, İçel İdmanyurdu’na imza attı.

Onur İçel’de

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Onur Kaya, İçel İdmanyurdu’na imza attı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Onur İçel’de

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve kırmızı siyahlı ekibin TFF Üçüncü Ligi’ne yükselmesinde önemli pay sahibi olan Onur Kaya, kendi Facebook hesabından Yozgatspor için veda mesajı yayınlamıştı. Önceki gün ise İçel İdmanyurdu yönetimi ile görüşen başarılı orta saha oyuncusu Onur Kaya, bu sezon şampiyonluk hedefleyen İçel İdmanyurdu’na resmi sözleşmeye imza attı. 

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