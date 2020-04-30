YOZGAT Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi Oğuz Gürkan’ın moderatörlüğünde, birbirinden değerli spor adamları ve sporcular online eğitim üzerinden Antrenörlük Eğitimi öğrencileriyle bir araya gelmeye başladı. Futbol, Futbol Uzmanlık ve Müsabaka Analizi derslerine davet edilen alanında uzman kişiler derslerde öğrencilerle deneyimlerini ve bilgi birikimlerini paylaşılıyor. ‘Bilimin Işığında Online Futbol Eğitimi’ Projesinin yürütücüsü Antrenörlük Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi Oğuz Gürkan, ‘’Alanında uzman spor adamlarını ve sporcuları davet ettiğimiz bu organizasyondaki amacımız öğrencilerimize bir bakış açısı, vizyon ve misyon kazandırmaktır. Yine öğrencilerimizin kendilerini yetiştirdikleri ve geliştirdikleri taktirde çeşitli futbol takımlarında Teknik Direktör, Antrenör, Analist, Kondisyoner ve Hakem gibi önemli alanlarda çalışabileceklerinin farkında olmalarını sağlamak da diğer bir amacımızdı. Umarım herkese faydalı olur’’ dedi.