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Önceliğimiz ligde kalmak

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken kırmızı siyahlı ekipte hedef üç puan.

12 Mart 2020 Perşembe 03:09
Önceliğimiz ligde kalmak

Teknik direktör Cemal Çıldır, Somasspor ile oynadıkları ve gerçekten çok zor geçen müsabaka sonrasında oyuncularına rehavet uyarısında bulunduğunu söyledi. Çok zor bir müsabakadan üç puan aldıklarını ancak bu müsabakanın geride kaldığını dile getiren Çıldır, ‘’Bizim şu anda asıl hedefimiz matematiksel olarak ligde kalmak. Somaspor ile oynadığımız müsabaka sonrasında Play-Off planları yapılmaya başlandı. Ancak şuanda ligde bire bir rakiplerimizden biri olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile zor bir maçımız var. Bu müsabaka ve diğer müsabakaları kazanmadan Play-Off hesapları erken. Bizin şuanda önceliğimiz matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek. Çok zor bir grupta mücadele ediyoruz. Ligde her takım birbirini yenebilecek düzeyde. Hem alt sıralarda hem de üst sıralarda kopmalar yaşanmadı. Bu nedenle önce biz alt sıralar ile alakamızı keseceğiz, sonra ise önümüze bakıp Play-Off hedefi koyabiliriz. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Bu müsabakayı kaybetmemiz demek, Malatya deplasmanından puansız dönmemiz demek her şeyi tekrar başa almamız anlamına gelir. Bu nedenle öncelikle bu müsabakaya camia olarak odaklanmamız lazım. Son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladık ve son 5 haftadır yenilmeyen bir Yozgatspor var. Camia olarak kenetlenmiş durumdayız. Taraftarımız her zaman yanımızda, oyuncularımız yakaladığımız bu çıkış ile moral ve motivasyon açısından iyi durumdalar, camia olarak iyi kenetlendik ve bu birlik, beraberliğimizi de müsabakalara yansıtıyoruz. Taraftarlarımızın desteği oyuncularımızın sahadaki azmi ile biz ligde kalmayı önce matematiksel olarak kanıtlayacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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Önceliğimiz Ligde Kalmak
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