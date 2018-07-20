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Önce balon, sonra top

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Spor Yaz Okulları tüm hızıyla devam ediyor.

Önce balon, sonra top

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Spor Yaz Okulları tüm hızıyla devam ediyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Önce balon, sonra top

Spor okullarında minik sporcu adaylarına, sporun incelikleri anlatılırken uygulanan yöntemler, neşeli bir antrenman programına dönüşüyor. Badminton ve Tenis branşlarında eğitim alan minikler, tenis üzerinde topu dengeli tutup, karşılayabilmeleri için önce şişirilmiş balonlar kullanıyor. Belirli bir süre sonra ise balon ile yaptıklarını tenis topu ve badminton topu ile gerçekleştiriyor. 

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