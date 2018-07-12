Ömar ve Mehmet Ali Ağrı’da

Geçtiğimiz sezon başında Kırşehirspor’dan transfer edilen ancak kulüp içerisinde yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı Yozgatspor’dan ayrılan Omar daha sonra Kırşehirspor’a gitmişti. Kırşehirspor’un Üçüncü Lig’e çıkmasının ardından sezon sonunda boş kalan başarılı oyuncu Omar Ağrı 1970spor ile yeni sezon için el sıkıştı. Geçen sezon başında Yozgatspor’un Sarıkamış Belediyespor’dan transfer etti daha sonra devre arasında Yeni Amasyaspor’a transfer olan Mehmet Ali Yücel de Ağrı 1970spor ile anlaşma sağladı.