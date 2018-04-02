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Olmadı, bir daha

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Ligi’nde aynı puana sahip iki takımın mücadelesinden galibiyetle ayrılan taraf çıkmayınca, şampiyonluk turu baraj maçına kaldı.

Olmadı, bir daha

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Ligi’nde aynı puana sahip iki takımın mücadelesinden galibiyetle ayrılan taraf çıkmayınca, şampiyonluk turu baraj maçına kaldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Olmadı, bir daha

Geçen sezonun şampiyonu Yozgatspor U19 takımı ile Yemenoğlu Bozokspor U19 takımları şampiyonluk hesaplarıyla sahaya çıktı. Aynı puana sahip iki takımın mücadelesinde ilk yarıyı Yozgatspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise Yemenoğlu Bozokspor takımı gol buldu. Maç 1-1 berabere tamamlandı. Lig şampiyonluğunun belirlenmesi için iki takım baraj maçı oynayacak. Sahadan galibiyetle ayrılan taraf şampiyonluk turunu atacak. Oynanacak baraj maçının normal süresi yine berabere tamamlanması halinde uzatmaya gidilecek, sonrasında ise penaltı vuruşları ile sonuca gidilecek.

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