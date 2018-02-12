Okul Sporlarına devam

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Jimnastik ve Tekvando il birinciliği müsabakaları yapıldı. Minik ve Küçükler kategorisinde düzenlenen müsabakalar da jimnastikçilerin performansları göz kamaştırdı. Renkli anların yaşandığı yarışmalar sonunda, dereceye giren sporculara madalyaları, takımlara da kupaları verildi.15 Okuldan 100 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen tekvando il birinciliği müsabakaları ise oldukha heyecanlı ve çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda kendi sıkletinde birinci olan sporcular, Türkiye Birinciliği müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.