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Okul sporları değerlendirildi

YOZGAT’ta görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleri, Okul Sporları Konulu toplantıda bir araya geldi.

Okul sporları değerlendirildi

YOZGAT’ta görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleri, Okul Sporları Konulu toplantıda bir araya geldi.

14 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Okul sporları değerlendirildi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın başkanlık ettiği toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Akgün de hazır bulundu. Yozgat İl Merkezinde görev yapan Beden Eğitimi öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul sporlarından sorumlu Beden Eğitimi öğretmeni Abdullah Ceylan, 2013-2019 yılları arası okul spor faaliyetleri istatistiklerini gösteren sunumda bulundu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencileri baskın yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek, geliştirmek, 2023 Eğitim Vizyonu, etik değerler, sporda centilmenlik ve kardeşlik duygusunun ön planda tutulması konularına değindi. Yazıcı, ‘Öğrencilerimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi, aynı zamanda her okulumuzun en az bir branşta okul sporlar turnuvalarına katılmaları, İlimiz sporuna önemli katkı sağlayacaktır’’ dedi. Toplantıda, okul sporlarının Türkiye sırlamaları, branşlara göre turnuvalara katlım, okul sporları başvurularının e-devlet üzerinden yapılması, başlayan ve başlayacak olan müsabakalar ile okul sporlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca Nisan ve Mayıs aylarında çocuk oyunları, çocuk şenlikleri yapılması kararı alındı. Okul sporlarının gelişimi üzerine öğretmenlerin istek ve talepleri alınarak, fikir alışverişinde bulunuldu.

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Okul Sporları Değerlendirildi
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