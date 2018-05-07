Okçuların başarısı

Konya'da, birçok ülkeden konukların geleneksel giysileriyle katıldığı Türk Dünyası Bacıbey Festivali etkinliğinde Yozgat Halk Eğitim Merkezi de adından söz ettirdi. Meram Belediyesince, kahraman Türk kadınını temsil eden ‘Bacıbey’ ismiyle, Dutlu Koruluğu'nda düzenlenen festivalde, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan başta olmak üzere 16 ülkeden temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı. Burada gerçekleştirilen yarışmada Yozgat Halk Eğitim Merkezi, yöresel kıyafetlerle iştirak ettiği okçuluk yarışmasında takım halinde üçüncülük elde ederek, Yozgat’ta kupa ile döndü.