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Öğrenciler için spor tesisi

SORGUN Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi öğrencileri için basketbol ve futbol sahaları yaptırıldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:32
Öğrenciler için spor tesisi

Bir kolej gibi öğrencilerine hizmet veren Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi, öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalarına bir yenisi daha ekledi. Lise bahçesine Basketbol ve Futbol sahalarının yapımı tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.  Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Basketbol ve Voleybol sahası tadilat ve onarım çalışmaları tamamlandığı belirtildi.              Öğrencilerin daha rahat ve modern bir spor yapma imkanına kavuştuğu söylenirken. emeği geçen herkese de teşekkür edildi.

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