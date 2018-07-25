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Nizamettin Yuvaya dönüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un alt yapısından yetişen ve son üç sezonda kırmızı siyahlı ekipte gösterdiği başarılı performans sonrasında dikkat geçen Nizamettin Akgül, tekrar yuvası olan Yozgatspor ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Nizamettin Yuvaya dönüyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un alt yapısından yetişen ve son üç sezonda kırmızı siyahlı ekipte gösterdiği başarılı performans sonrasında dikkat geçen Nizamettin Akgül, tekrar yuvası olan Yozgatspor ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:48
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Nizamettin Yuvaya dönüyor

Özellikle geçtiğimiz sezon kritik müsabakalarda attığı goller ile Yozgatspor’u sırtlayan oyuncular arasındaki yerini alan genç kanat oyuncusu Nizamettin Akgül, geçtiğimiz haftalarda Bartınspor ile anlaşmıştı. Transfer döneminin gözde isimlerinden olan başarılı oyuncu, Bartınspor yönetimi ile geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak görüşüp takımdan ayrılma kararı almıştı. Bartın’dan ayrılan Nizamettin Akgül, alt yapısından yetiştiği takımı Yozgatspor ile tekrar görüşmelere başladı. Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda başarılı oyuncu tekrar kırmızı siyahlı formayı giyecek. 

Anahtar Kelimeler:
YozgatsporNizamettin Yuvaya DönüyorNizamettin Akgül
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