Nizamettin Yuvaya dönüyor

Özellikle geçtiğimiz sezon kritik müsabakalarda attığı goller ile Yozgatspor’u sırtlayan oyuncular arasındaki yerini alan genç kanat oyuncusu Nizamettin Akgül, geçtiğimiz haftalarda Bartınspor ile anlaşmıştı. Transfer döneminin gözde isimlerinden olan başarılı oyuncu, Bartınspor yönetimi ile geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak görüşüp takımdan ayrılma kararı almıştı. Bartın’dan ayrılan Nizamettin Akgül, alt yapısından yetiştiği takımı Yozgatspor ile tekrar görüşmelere başladı. Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda başarılı oyuncu tekrar kırmızı siyahlı formayı giyecek.