Nizamettin ile tartıştılar

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un kanat oyuncusu Nizamettin Akgül ile bazı Yozgatspor taraftarları arasında tartışma çıktı. Çarşamba günü Yozgatspor ile Modafen takımı arasında oynanan müsabakanın 1-1 tamamlanmasının ardından taraftar futbolcular ve teknik ekibe tepki gösterdi. Oyuna ikinci yarıda giren, girmesiyle birlikte oyunu hareketlendiren Nizamettin Akgül ile bazı taraftarlar müsabaka sonrasında kısa süreli tartışma yaşadı. Orta saha oyuncusu Oğuzhan’ın araya girmesi ile tartışma büyümeden kapandı. Sinirli bir şekilde soyunma odasına giden Nizamettin’e kapalı tribünde bulunan taraftarlar ise alkışla destek verdi.