Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595

NEFESLER TUTULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor'un, ligin güçlü ekiplerinden Amasyaspor ile yarın Bozok Stadında oynayacağı maça hazırlanırken, taraftarları da boş durmadı.

NEFESLER TUTULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor'un, ligin güçlü ekiplerinden Amasyaspor ile yarın Bozok Stadında oynayacağı maça hazırlanırken, taraftarları da boş durmadı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:51
51 Okunma
NEFESLER TUTULDU

 Kırmızı siyahlı ekibin taraftar grupları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılarla organize oldu. Yozgat merkez ile birlikte, diğer şehirlerde yaşayan Yozgatlılar, tüm ilçeler, beldeler, köylerde yaşayan sporseverler yarın saat 15.00'da başlayacak maç öncesinde buluşmak üzere  randevulaştı. 'Bu maç kaçmaz' sloganı ile başlatılan kampanyaya ilgi de yoğun oldu. Bir çok belediye maç öncesinde taraftarları Yozgat'a getirmek üzere araç tahsis etti. Yozgat Milletvekilleri de yapılan çağrıya uyarak, yarın oynanacak maça katılabileceklerinin sinyallerini verdi.

Anahtar Kelimeler:
NEFESLER TUTULDU
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOK’UN UÇAN ADAMLARI
BOZOK’UN UÇAN ADAMLARI
Sorgun, Yozgat’ta Niksar’ı ağırlayacak
Sorgun, Yozgat’ta Niksar’ı ağırlayacak
Hazırlıklar Tamam
Hazırlıklar Tamam
Yerköyspor'da Altyapı çalışmaları
Yerköyspor'da Altyapı çalışmaları
Kızlar Adana’ya gidiyor
Kızlar Adana’ya gidiyor
GALiBiYETE KiLiTLENDiK
GALiBiYETE KiLiTLENDiK

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim