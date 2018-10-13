NEFESLER TUTULDU

Kırmızı siyahlı ekibin taraftar grupları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılarla organize oldu. Yozgat merkez ile birlikte, diğer şehirlerde yaşayan Yozgatlılar, tüm ilçeler, beldeler, köylerde yaşayan sporseverler yarın saat 15.00'da başlayacak maç öncesinde buluşmak üzere randevulaştı. 'Bu maç kaçmaz' sloganı ile başlatılan kampanyaya ilgi de yoğun oldu. Bir çok belediye maç öncesinde taraftarları Yozgat'a getirmek üzere araç tahsis etti. Yozgat Milletvekilleri de yapılan çağrıya uyarak, yarın oynanacak maça katılabileceklerinin sinyallerini verdi.