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NEFESLER TURULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta gözler Amasya ve Samsun'a çevrildi. Son iki hafta üst üste 6 puan kaybeden Yozgatspor, Amasyaspor deplasmanında, aradaki puan farkının 4'e inmesiyle yeniden umutlanan Ünyespor ise Çarşambaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Her iki takımda nefeslerini tutup, hem kendi maçlarını hem de rakibi yakın takibe aldı.

NEFESLER TURULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta gözler Amasya ve Samsun'a çevrildi. Son iki hafta üst üste 6 puan kaybeden Yozgatspor, Amasyaspor deplasmanında, aradaki puan farkının 4'e inmesiyle yeniden umutlanan Ünyespor ise Çarşambaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Her iki takımda nefeslerini tutup, hem kendi maçlarını hem de rakibi yakın takibe aldı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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NEFESLER TURULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Lider Yozgatspor, Amasyaspor, yakın takipçisi Ünyespor ise Çarşambaspor deplasmanında puan mücadelesi verecek. Yozgatspor, son iki haftada aldığı iki yenilgi ile 6 puan kaybetmesi, ikinci yarıya umutsuz başlayan Ünyespor'u yeniden umutlandırdı. Aradaki puan farkının 4'e inmesiyle şampiyonluk yarışana ortak olan Ünyespor, Yozgatspor'un puan kaybetmesini bekliyor. Yozgatspor ile deplasmanda yapacağı maçı da kazanarak, liderlik koltuğunu devralabilme hesapları yapan Ünyespor, kırmızı siyahlı ekibin maçını da yakın takibe aldı. Yozgatspor ise, Amasyaspor'u deplasmanda yenerek, şampiyonluk yaşırını sürdürmek, Ünyespor ile oynayacağı maç ile de şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

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