NEFESLER TURULDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Lider Yozgatspor, Amasyaspor, yakın takipçisi Ünyespor ise Çarşambaspor deplasmanında puan mücadelesi verecek. Yozgatspor, son iki haftada aldığı iki yenilgi ile 6 puan kaybetmesi, ikinci yarıya umutsuz başlayan Ünyespor'u yeniden umutlandırdı. Aradaki puan farkının 4'e inmesiyle şampiyonluk yarışana ortak olan Ünyespor, Yozgatspor'un puan kaybetmesini bekliyor. Yozgatspor ile deplasmanda yapacağı maçı da kazanarak, liderlik koltuğunu devralabilme hesapları yapan Ünyespor, kırmızı siyahlı ekibin maçını da yakın takibe aldı. Yozgatspor ise, Amasyaspor'u deplasmanda yenerek, şampiyonluk yaşırını sürdürmek, Ünyespor ile oynayacağı maç ile de şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.