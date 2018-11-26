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NAZARA GELDiK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, son haftaların formda takımlarından Ladik Belediyespor ile yenişemedi: 1-1.

NAZARA GELDiK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, son haftaların formda takımlarından Ladik Belediyespor ile yenişemedi: 1-1.

26 Kasım 2018 Pazartesi 07:00
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NAZARA GELDiK

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ladik Deplasmanında umduğunu bulamayan kırmızı siyahlı ekip ilk puan kaybını da yaşadı. Müsabakanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0’lık skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. 55. dakikada Mehmet Şükrü Önder’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 60. dakika hızlı gelişen Ladik Belediyespor atağında Yozgatspor defansının arasına atılan topla buluşan Sinan kaleci Cengiz ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak  meşin yuvarlağı filelere bıraktı: 1-1. 73. dakikada Esosa ile başlayan Yozgatspor kontra atağında, Esosa Mehmet Şükrü Önder’e pasını verdi, bu oyuncunun soldan ceza sahasına gönderdiği topu Hüseyin’den önce Ladik Belediyespor kalecisi çelince Yozgatspor mutlak golden oldu. 89. dakikada Yozgatspor kontra atağında defansın arakasına atılan topla buluşan Onur kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda zoru başardı ve takımını mutlak golden etti. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor ilk puan kaybını yaşadı.

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