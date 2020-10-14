Mustafa Bacanlı için mücadele edecekler

Yozgat’ın yetiştirdiği değerli isimlerden, Türkiye Kamu-Sen eski İl Temsilcisi, Yozgat Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mustafa Bacanlı 2019 yılının Ağustos ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Yozgat Bozok Yıldızları Veteran takımı da vefa örneği göstererek bu yıl Antalya’da düzenlenecek olan 9’uncu Atatürk bahar turnuvasında merhum Mustafa Bacanlı’nın anısına mücadele vererek adını yaşatacak. Yozgat Bozok Yıldızları veteranlar futbol takımı bu yıl 22-25 Ekim tarihleri arasında 20 il veteran takımının katılımı ile Antalya’da düzelecek olan 9’uncu Atatürk Bahar Turnuvasında Mustafa Bacanlı’nın resim ve isminin yer aldığı forma ile sahaya çıkarak mücadele verecek. Yozgat Bozok Yıldızları veteranlar futbol takımı Başkanı İbrahim Zeki, Yozgat amatör futbolunun unutulmaz ismi merhum Mustafa Bacanlı’nın adının yaşatılması amacıyla özel forma yaptırdıklarını söyledi.