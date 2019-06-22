Müsabaka tarihleri belli oldu

Yozgat ile birlikte aynı Sivas ve Tokat illerinde de düzenlenecek olan Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nda Yozgat’tan toplam 22 takım 5 grup halinde mücadele edecek. 28 haziran tarihinde Yozgat Bozok Stadı dış sahasında oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak olan Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvasında grup müsabakaları 12 Temmuz tarihinde tamamlanacak. Kendi gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar diğer illerin grup birincileri ile belirlenecek olan tarihte bölge birinciliği için karşı karşıya gelecek.

