Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94022
ALTIN
261.670
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4108
EURO
6.5930

Müsabaka tarihleri belli oldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından geleneksel hale gelen Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın yapılacağı saha ve günü belli oldu.

Müsabaka tarihleri belli oldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından geleneksel hale gelen Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nın yapılacağı saha ve günü belli oldu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
55 Okunma
Müsabaka tarihleri belli oldu

Yozgat ile birlikte aynı Sivas ve Tokat illerinde de düzenlenecek olan Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’nda Yozgat’tan toplam 22 takım 5 grup halinde mücadele edecek. 28 haziran tarihinde Yozgat Bozok Stadı dış sahasında oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak olan Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvasında grup müsabakaları 12 Temmuz tarihinde tamamlanacak. Kendi gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar diğer illerin grup birincileri ile belirlenecek olan tarihte bölge birinciliği için karşı karşıya gelecek.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TEKNiK ADAM ARANIYOR!
TEKNiK ADAM ARANIYOR!
Bozokspor Yabancı oyuncu ile görüşüyor
Bozokspor Yabancı oyuncu ile görüşüyor
BAL’a müracaatlar başladı
BAL’a müracaatlar başladı
YOZGATSPOR’A FEDA OLSUN!
YOZGATSPOR’A FEDA OLSUN!
Kızlar Çalışıyor
Kızlar Çalışıyor
Hentbol'de iç transfer tamam
Hentbol'de iç transfer tamam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim