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Muğlaspor – Yozgatspor 1-1

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor deplasmanda Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Muğlaspor – Yozgatspor 1-1

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor deplasmanda Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Muğlaspor – Yozgatspor 1-1

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Yozgatspor 50’inci dakikada Abdulsamet Kırım’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ev sahibi Muğlaspor, Yozgatspor kalesinde gol aramaya başladı. Aradığı golü 58’inci dakikada Can Bökülbaşı’nın ayağından buldu. Yozgatspor aldığı bu beraberlik ile puanını 18’e yükseltirken, Muğlaspor ise 22’ye yükseltti. Müsabaka sonrasında Yozgatspor taraftarları kırmızı siyahlı ekibi tribüne çağırarak alkışladı.

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Muğlaspor – Yozgatspor 1-1
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