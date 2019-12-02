Muğlaspor – Yozgatspor 1-1

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Yozgatspor 50’inci dakikada Abdulsamet Kırım’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra ev sahibi Muğlaspor, Yozgatspor kalesinde gol aramaya başladı. Aradığı golü 58’inci dakikada Can Bökülbaşı’nın ayağından buldu. Yozgatspor aldığı bu beraberlik ile puanını 18’e yükseltirken, Muğlaspor ise 22’ye yükseltti. Müsabaka sonrasında Yozgatspor taraftarları kırmızı siyahlı ekibi tribüne çağırarak alkışladı.