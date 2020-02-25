MÜCADELE MEMNUN ETTİ

Bayrampaşaspor ile oynadıkları müsabakanın zor bir maç olduğunu vurgulayan Çıldır, ‘’Bayrampaşaspor karşısında bir puan aldık. Bir haftada çıktığımız üç karşılaşmada 7 puan toplamayı başardık. Bu topladığımız 7 puanın hepside birbirinden değerli. Takımımızda 3 tanede hücum oyuncumuz yoktu. İki oyuncumuz kart cezasından dolayı bu müsabakada sahana yokken, kaptan Uğur Erdoğan’ın Anneannesi vefat ettiği için oda gelemedi. Hamle gücümüz zayıftı, ama çocukların yüreklerine sağlık, ayaklarına sağlık. Buraya gelen bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızı biraz üzdük ama elimizden gelenide yaptık çocukları gördüler daha çok üstüne oynayan bizdik. Gol pozisyonlarına girende bizdik. İnşallah haftaya Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağımız maçtan puan ve puanlarla dönersek daha da iyi olacak. Yozgatspor emin adımlarla yoluna devam edecek” dedi.