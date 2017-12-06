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-Motorculardan engellilere destek

TÜRK Riders TRCC Kulübü üyesi bazı motosikletçiler, Bölgesel Amatör Lig B Grubunda, Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile oynanan müsabakada Sorgunlu basketçileri tribünden desteklediler.

-Motorculardan engellilere destek

TÜRK Riders TRCC Kulübü üyesi bazı motosikletçiler, Bölgesel Amatör Lig B Grubunda, Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile oynanan müsabakada Sorgunlu basketçileri tribünden desteklediler.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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-Motorculardan engellilere destek

TÜRK Riders TRCC Kulübü Yozgat Başkanı Kadir Şimşek, Tekerlekli Sandalye basketbol liginde mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının ilk müsabakasında tribündeki yerlerini alarak onlara destek verdiklerini söyledi.
Her zaman bu tip organizasyonlara ellerinden geldiği kadar destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Şimşek, ‘
’Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına ligde başarılar diliyorum’’ dedi.

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