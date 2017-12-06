-Motorculardan engellilere destek

TÜRK Riders TRCC Kulübü Yozgat Başkanı Kadir Şimşek, Tekerlekli Sandalye basketbol liginde mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının ilk müsabakasında tribündeki yerlerini alarak onlara destek verdiklerini söyledi.

Her zaman bu tip organizasyonlara ellerinden geldiği kadar destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Şimşek, ‘

’Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına ligde başarılar diliyorum’’ dedi.

