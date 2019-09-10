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Millilerin kampı devam ediyor

KAZAKİSTAN’ın başkenti Nur Sultan’da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na sayılı günler kala, Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel’in de bulunduğu Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor.

Millilerin kampı devam ediyor

KAZAKİSTAN’ın başkenti Nur Sultan’da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na sayılı günler kala, Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel’in de bulunduğu Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu kampı devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 08:01
Millilerin kampı devam ediyor

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milli takımı, Bolu Valisi Ahmet Ümit ikinci kez ziyaret etti. Antrenman öncesinde sporcularla bir araya gelen Vali Ümit’e Avrupa ve dünya şampiyonu güreşimiz hemşerimiz Rıza Kayaalp ve teknik heyet Olimpiyat milli takım formasıyla rozetini hediye etti. Ardından Bolu Valisi Ahmet Ümit Teknik Direktör Salih Bora ve antrenörlerden şampiyona hakkında bilgi aldı. Vali Ümit, artık zorlu şampiyonaya sayılı günler kaldığını belirterek “Güreş bizim Ata sporumuz. Sizleri Kazakistan’a yolcu etmeden son bir kez daha görmek istedim. Rabbim sizlerle olsun. İnşallah oradan madalyalarla dönersiniz” dedi. 

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Millilerin Kampı Devam Ediyor
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