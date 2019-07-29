Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102837
ALTIN
258.631
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0090
EURO
6.2683

Milli Futbolcudan hediye

GEÇEN sezon Süper Lig takımlarından Başakşehir forması giyen Milli Futbolcu Mevlüt Erdinç, memleketi Sarıkaya ilçesindeki futbol okulu öğrencilerine forma hediye etti.

Milli Futbolcudan hediye

GEÇEN sezon Süper Lig takımlarından Başakşehir forması giyen Milli Futbolcu Mevlüt Erdinç, memleketi Sarıkaya ilçesindeki futbol okulu öğrencilerine forma hediye etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
54 Okunma
Milli Futbolcudan hediye

Sarıkaya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan yaz kurslarında eğitim alan çocuklara Milli futbolcu Mevlüt Erdinç tarafından gönderilen formalar, Kaymakam Yasin Özcan tarafından dağıtıldı.  Sağlıklı bir yaşam için sporun önemine dikkat çeken Kaymakam Özcan, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi temennisiyle, sporculara başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberIleri GazetesiGazete IleriYozgattan HaberlerMevlüt ErdinçErdinç MevlütMilli FutbolcuMilli SporcuSarıkayaFormaBaşakşehirDestekYozgatlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seray Polatlı’da
Seray Polatlı’da
YOZGATSPOR AFYON YOLCUSU
YOZGATSPOR AFYON YOLCUSU
Gençlerden hafta sonu etkinliği
Gençlerden hafta sonu etkinliği
Avşar yeniden Boğazlıyan’da
Avşar yeniden Boğazlıyan’da
Gençler bilgilendirildi
Gençler bilgilendirildi
Gönüllüler buluştu
Gönüllüler buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim