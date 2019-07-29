Milli Futbolcudan hediye

Sarıkaya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan yaz kurslarında eğitim alan çocuklara Milli futbolcu Mevlüt Erdinç tarafından gönderilen formalar, Kaymakam Yasin Özcan tarafından dağıtıldı. Sağlıklı bir yaşam için sporun önemine dikkat çeken Kaymakam Özcan, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi temennisiyle, sporculara başarılar diledi.

