Mehmet Şükrü Çarşamba’da

İki sezon Yozgatspor formasını başarıyla terleten ve attığı kritik goller ile Yozgatspor’un başarısında önemli bir pay sahibi olan orta saha oyuncusu Mehmet Şükrü Önder geçtiğimiz sezon Yozgatspor ile aynı grupta yer alan Çarşambaspor ile el sıkıştı. Tecrübeli oyuncu Mehmet Şükrü Önder, Yozgatspor'da iki sezon futbol oynadığını, çok güzel anılarının bulunduğunu belirterek, ''İki sezon sonunda amacımıza ulaştık, şampiyon olduk. Şimdi Çarşambaspor için çalışacağım' dedi.