Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235

Mehmet Şükrü Çarşamba’da

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da geçtiğimiz iki sezon forma giyen başarılı oyuncu Mehmet Şükrü Önder Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Çarşambaspor ile anlaştı.

Mehmet Şükrü Çarşamba’da

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da geçtiğimiz iki sezon forma giyen başarılı oyuncu Mehmet Şükrü Önder Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Çarşambaspor ile anlaştı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
15 Okunma
Mehmet Şükrü Çarşamba’da

İki sezon Yozgatspor formasını başarıyla terleten ve attığı kritik goller ile Yozgatspor’un başarısında önemli bir pay sahibi olan orta saha oyuncusu Mehmet Şükrü Önder geçtiğimiz sezon Yozgatspor ile aynı grupta yer alan Çarşambaspor ile el sıkıştı.  Tecrübeli oyuncu Mehmet Şükrü Önder, Yozgatspor'da iki sezon futbol oynadığını, çok güzel anılarının bulunduğunu belirterek, ''İki sezon sonunda amacımıza ulaştık, şampiyon olduk. Şimdi Çarşambaspor için çalışacağım' dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar aralıksız çalışıyor
Kızlar aralıksız çalışıyor
Yaşlılarda lig hazırlığı
Yaşlılarda lig hazırlığı
Bisiklet yarışı heyecanı
Bisiklet yarışı heyecanı
Voleybol kurslarına devam
Voleybol kurslarına devam
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Geleceğin yıldızları yetişiyor
Yozgatspor'a pazarcı desteği
Yozgatspor'a pazarcı desteği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim