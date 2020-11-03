Masterler üçüncü oldu

Futbol ve spor gönüllülerinin gayretleri ile bu güne kadar gelen Orta Anadolu Masterler Ligi artık Federasyon olarak devam etme kararı aldı. Bu bağlamda kurulan Orta Anadolu Dostluk Federasyonu ve Ulusal Masterler Konfederasyonu kuruluşunun ilk yılı anısına Antalya ilinde 8 federasyon ve 32 takımın katılımı ile “Konfederasyon ve Cumhuriyet Kupası” adı altında bir turnuva düzenledi. Masterler ligi başladığından bu yana bütün turnuva ve organizasyonlarda yer alan Yozgatspor Masterler takımı turnuvaya katılarak büyük başarı elde etti. 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya katılan Yozgat temsilcisi 32 takımın iştirak ettiği turnuvada rakiplerine üstünlük sağlayarak turnuvayı 3’üncülükle tamamladı. Yozgatspor Masterler Derneği Başkanı aynı zamanda Orta Anadolu Dostluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Feridun Karakoç Ulusal Veteranlar ve Masterler Konfederasyonu tarafından hem konfederasyon oluşumunun ilk adımlarının atılması hem de Cumhuriyetimizin 97’inci kuruluş yılına denk gelmesi nedeniyle büyük önem vererek katıldıklarını, sportif olarak yarı finale kadar çıktıklarını, sonuçta yarı finalde rakiplerini yenerek turnuvayı 3’üncü tamamlayarak Yozgat’ı ve Yozgatlıyı iyi bir şekilde temsil ettiklerini söyledi. Karakoç ayrıca daha önceki turnuvalarda da yer alarak katılan bütün ekipler ile iyi iletişim kuran takımlarının bu turnuvada da diğer takımlarla daha önce atılan dostluk ilişkilerini daha da pekiştirerek, ‘Futbol bahane dostluk şahane’ sloganı ile çok güzel duygu ve anılarla turnuvayı tamamladıklarını belirtti. Bu başarıyı kendilerine destek olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara armağan ettiklerini dile getiren Karakoç, ‘’Tüm destekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu başarıda büyük payı olan tüm sporculara ve ailelerine emekleri ve özverileri için minnettarım, bundan sonraki turnuva ve organizasyonlarda Yozgat ve Yozgatlıyı en iyi şekilde temsil edeceğimizin sözünü veriyoruz’’ dedi.