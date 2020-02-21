Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115642
ALTIN
317.817
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8654
EURO
6.5856

Masa tenisinde TOKİ farkı

OKUL Sporları kapsamında gerçekleştirilen yıldız erkek ve kızlar masa tenisi turnuvası tamamlanırken, Yozgat’ı Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında da temsil edecek olan takımlar da belli oldu.

21 Şubat 2020 Cuma 03:59
Masa tenisinde TOKİ farkı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi salonunda iki gün devam eden masa tenisi il birinciliği müsabakalarında il genelinden 25 okul takımından 100 sporcu mücadele etti. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda sporcular il birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Yapılan müsabakalar sonrasında erkeklerde ve kızlarda TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu tüm rakiplerini yenerek il şampiyonu oldu. Erkeklerde Fatma Temel Turhan Ortaokulu ikinci, Melikli İmamhatip Ortaokulu üçüncü, Şehit Zemci Doğan Ortaokulu ise dördüncü oldu. Kızlarda ise Atatürk Ortaokulu ikinci, Fatma Temel Turhan Ortaokulu üçüncü ve Şehit Adem Canpolat Ortaokulu dördüncü oldu. Müsabakalar sonrasında düzenlenen kupa ve madalya töreninde dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. Yapılan müsabakalar neticesinde TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Yozgat’ı temsil etme hak kazandı. 

Anahtar Kelimeler:
Masa Tenisinde TOKİ Farkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENGELLiLERDEN DAVET
ENGELLiLERDEN DAVET
Sağlıkspor'a belediye desteği
Sağlıkspor'a belediye desteği
HER MAÇ FiNAL
HER MAÇ FiNAL
Yozgatspor'da Kaptan Uğur'un acı günü
Yozgatspor'da Kaptan Uğur'un acı günü
AYÇ Potada göz dolduruyor
AYÇ Potada göz dolduruyor
Başarılı sporcuyu kabul ettiler
Başarılı sporcuyu kabul ettiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim