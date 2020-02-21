Masa tenisinde TOKİ farkı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi salonunda iki gün devam eden masa tenisi il birinciliği müsabakalarında il genelinden 25 okul takımından 100 sporcu mücadele etti. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda sporcular il birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele verdiler. Yapılan müsabakalar sonrasında erkeklerde ve kızlarda TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu tüm rakiplerini yenerek il şampiyonu oldu. Erkeklerde Fatma Temel Turhan Ortaokulu ikinci, Melikli İmamhatip Ortaokulu üçüncü, Şehit Zemci Doğan Ortaokulu ise dördüncü oldu. Kızlarda ise Atatürk Ortaokulu ikinci, Fatma Temel Turhan Ortaokulu üçüncü ve Şehit Adem Canpolat Ortaokulu dördüncü oldu. Müsabakalar sonrasında düzenlenen kupa ve madalya töreninde dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. Yapılan müsabakalar neticesinde TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Yozgat’ı temsil etme hak kazandı.