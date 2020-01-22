Erkek öğretmenler arası düzenlenen masa tenisi turnuvasının ardından bayanlar masa tenisi turnuvası da yapıldı. Çayıralan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuvada öğrenmeler keyifli anlar yaşadı. İlçe şampiyonu olan Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Arzu Yanıkdemir’e kupasını İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hakkı Açıkgöz verdi. İlçe 2’inci olan İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Fatma Karaka’ya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Ozan Salep takdim etti.