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Masa Tenisi Turnuvası

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, sporu yaygınlaştırmak için ilçede görev yapan, spora ilgi duyan idareci ve öğretmenleri bir araya getirerek, etkinlikler yapılmasına öncülük ediyor.

Masa Tenisi Turnuvası

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, sporu yaygınlaştırmak için ilçede görev yapan, spora ilgi duyan idareci ve öğretmenleri bir araya getirerek, etkinlikler yapılmasına öncülük ediyor.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:15
Masa Tenisi Turnuvası

Erkek öğretmenler arası düzenlenen masa tenisi turnuvasının ardından bayanlar masa tenisi turnuvası da yapıldı. Çayıralan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen turnuvada öğrenmeler keyifli anlar yaşadı. İlçe şampiyonu olan Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Arzu Yanıkdemir’e kupasını İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hakkı Açıkgöz verdi. İlçe 2’inci olan İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Fatma Karaka’ya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Ozan Salep takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
Masa Tenisi Turnuvası
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