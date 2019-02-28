Masa Tenisi Müsabakaları

Müsabakalara 18 erkek, 9 kız takımı katıldı. Masa Tenisi, Yıldızlar Erkek kategorisinde, Sorgun Yavuz Selim Ortaokulu Birinci, Merkez TOKİ Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu ikinci, Akdağmadeni Melikli İmam Hatip Ortaokulu üçüncü ve Merkez Ortaokulu ise dördüncü olarak derece elde etti. Masa Tenisi Yıldızlar Kız kategorisinde ise, Sorgun Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder Ortaokulu birinci, Akdağmadeni Melikli İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Sorgun Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü ve Merkez TOKİ Şehit Mehmet Koçak Ortaokulu ise dördüncü oldu. Masa Tenisi İl birincisi Sorgun Gedikhasanli Şehit Mustafa Önder Ortaokulu kız, Sorgun Yavuz Selim Ortaokulu erkek takımları 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak grup birinciliği yarışmalarında Yozgat’ı temsil edecek. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Bireysel ya da takım oyunu sporları türlerini düzenli olarak yapan çocuklarımız ise yetişkinlik yaşamlarında da genellikle spora devam ettiği gibi; hayatları boyunca, çocuk yaşta yaptıkları sporun etkilerini yaşamaya devam ediyor. Biz de öğrencilerimizin katıldığı tüm sportif faaliyetleri destekliyor ve öğrencilerimizin spora teşvik edilmesi komsunda çalışmalar yapıyoruz’’ dedi.