Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92709
ALTIN
211.989
DOLAR
5.4835
STERLİN
7.1170
EURO
6.1905

Maratona katıldılar

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülmekte olan Okul Destek Projesi kapsamında 10 çocukla birlikte İstanbul Maratonuna katılım sağlandı.

Maratona katıldılar

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülmekte olan Okul Destek Projesi kapsamında 10 çocukla birlikte İstanbul Maratonuna katılım sağlandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:31
16 Okunma
Maratona katıldılar

Bu yıl 40’ıncısı düzenlenen İstanbul Maratonuna katılan Yozgat ekibi, halk koşusunda ilimizi temsil etti. Okul Destek Projesi Yozgat İl Koordinatörü Teoman Başal, ‘’Projeden yararlanan çocuklarımızla 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri kapsamında Dolmabahçe Sarayında bulunduk. Akabinde çocuklarımızı İstanbul’un muhteşem tarihiyle buluşturduk. Bu ve benzeri organizasyonlarla çocuklarımızda milli ve manevi değerleri arttırmak istoruz” dedi.
Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu ise, “Dünyanın sayılı maratonlarından olan İstanbul Maratonuna katılan çocuklarımızla Asya’dan Avrupa’ya koşarak geçme fırsatı bulduk. Maraton sonrasında 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret ederek, çocuklarımızla hain darbe girişimi karşısında canlarını ortaya koyan o yiğitler için dua ettik” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Maratona Katıldılar
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TAKIMLARA DESTEK
TAKIMLARA DESTEK
Vali Çakır’ın sporcu konukları
Vali Çakır’ın sporcu konukları
YOZGATSPOR KENDiNDEN EMiN
YOZGATSPOR KENDiNDEN EMiN
Sorgun telafi etti
Sorgun telafi etti
BOZOK LiDERE YÖNELDi
BOZOK LiDERE YÖNELDi
HER MAÇ 3 PUAN!
HER MAÇ 3 PUAN!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim