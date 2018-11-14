Maratona katıldılar

Bu yıl 40’ıncısı düzenlenen İstanbul Maratonuna katılan Yozgat ekibi, halk koşusunda ilimizi temsil etti. Okul Destek Projesi Yozgat İl Koordinatörü Teoman Başal, ‘’Projeden yararlanan çocuklarımızla 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri kapsamında Dolmabahçe Sarayında bulunduk. Akabinde çocuklarımızı İstanbul’un muhteşem tarihiyle buluşturduk. Bu ve benzeri organizasyonlarla çocuklarımızda milli ve manevi değerleri arttırmak istoruz” dedi.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu ise, “Dünyanın sayılı maratonlarından olan İstanbul Maratonuna katılan çocuklarımızla Asya’dan Avrupa’ya koşarak geçme fırsatı bulduk. Maraton sonrasında 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret ederek, çocuklarımızla hain darbe girişimi karşısında canlarını ortaya koyan o yiğitler için dua ettik” diye konuştu.