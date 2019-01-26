Maraton Tribünü Kapatılıyor

Yıllardır istenilen ancak bir türlü yapılmayan maraton tribününde, taraftarların sert geçen kış aylarında maraton tribününde arkalarından gelen soğuğun önlenmesi amacıyla açık olan tarafın kapatılması talebini değerlendiren Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gerekli çalışmaları yaparak tribünü kapatıyor. Sosyal medya üzerinde Yozgatspor taraftarı da kendi isteklerine kayıtsız kalmayan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve ekibine teşekkür etti.