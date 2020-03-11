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Malatya hazırlıkları başladı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Pazar günü deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Cemal Çıldır tarafından Somaspor ile oynanan müsabaka sonrasında bir günlük izin verilen kırmızı siyahlı ekip dün kendi tesislerinde toplandı. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini de yenerek ateş hattı ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

11 Mart 2020 Çarşamba 03:18
Malatya hazırlıkları başladı
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Malatya Hazırlıkları Başladı
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