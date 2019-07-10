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Madalya kazandılar

ÇAYIRALAN Enduro yarışçısı olan Gökhan Şengönül ve Selahattin Karaca Sivas’ta gerçekleştirilen Süper Enduro Festivalinde madalya ile döndüler.

Madalya kazandılar

ÇAYIRALAN Enduro yarışçısı olan Gökhan Şengönül ve Selahattin Karaca Sivas’ta gerçekleştirilen Süper Enduro Festivalinde madalya ile döndüler.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Madalya kazandılar

Sivas Kongresinin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Sivas Süper Enduro festivalinde yarışmalara katılan Gökhan Şengönül ve Selahattin Karaca, 60 kişilik Endurocu içerisinde, Gökhan Şengönül 9’uncu, Selahattin Karaca ise 10’uncu olarak madalya almaya hak kazandılar. Ahmet Çilsal ise Çayıralan Enduro takımı adına hem madalya hem plaket aldı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’İlçemizin milli değerleri olarak gördüğüm ancak bugüne kadar sahip çıkılmayan Çayıralan Enduro sevenlerine hep birlikte sahip çıkalım. Sevgili gençler, başkanlık makamına gelin hep beraber Çayıralan Enduro ekibine neler yapabiliriz birlikte karar verelim’’ dedi.
Enduro Nedir ve Tarihçesi
Enduro Sporu (ingilizceden endurance = dayanıklılık) motosiklet – arazi sporu için kullanılan uluslararası terim. Enduro sporunda başarı hıza değil, motosikletin ve sürücünün dayanıklığına ve güvenirliğine bağlıdır.

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