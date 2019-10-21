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Maçı birlikte izlediler

YOZGAT Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu müsabakaları hafta sonunda oynandı.

Maçı birlikte izlediler

YOZGAT Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu müsabakaları hafta sonunda oynandı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Maçı birlikte izlediler

Haftaya lider olarak giren Şefaatlispor, Divanlı Gençlerbirliği takımını konuk etti. Konuk ekibin 1-0 galip geldiği maçı, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Merkez ilçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş, Şefaatli Kadın Kolları Başkanı ile birlikte izledi. Keven, amatör sporun her zaman yanında olduklarını, amatör kulüplerin daha aktif faaliyetler bulunarak, gençleri kötü alışkanlıklardan spor alanlarına çekmelerine yönelik gerekli yapılanmaya destek verilmesi gerektiğini söyledi. B Grubunda Boğazlıyan Şekerspor, Sorgun Gençlikspor’u 4-0 yenerek, liderlik koltuğunu devraldı. Yerköyspor ise, Sarayspor’u 2-1 yenerek, averajla ikinci sırada yer aldı. Tuzkaya, konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’u 6-2 yendi.

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