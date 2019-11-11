Maç yarıda kaldı

B Grubunda lider Tuzkayaspor en yakın takipçisinin müsabakası yarıda kalınca zirvede yalnız kaldı. Amatör Kümede oynanan 5’inci hafta müsabakalarında A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor Paşaköyspor’u 12-0 yenerek liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Çekerek Belediyespor ise konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 3-1 Mağlup etti. Play-Off mücadelesi veren iki takımın olan Çiğdemli, Çamlıkspor karşılaşmasından ise gol sesi çıkmadı. B Grubunda lider Tuzkayaspor zirve mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor ile deplasmanda karşılaştı. Güçlü rakibini 2-0 mağlup eden Tuzkayaspor şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sergiledi. En yakın takipçisi Yerköyspor ile Şefaatlispor arasında oynanan müsabaka 1-1 devam ederken, maç yarıda kalınca Tuzkayaspor büyük avantaj yakaladı. Divanlı Gençlerbirliği deplasmanda Sarıkaya Belediyespor’u 3-1 mağlup ederken, grubun son müsabakasında ise Sarayspor konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’a 2-1 mağlup oldu.