Maç öncesi para teslim edildi

Yozgatspor’un Kelkit Belediye Hürriyetspor ile Ordu’da oynadığı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası öncesinde AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı 5 bin lire şampiyonluk pirimi açıklamıştı. Müsabaka öncesinde bu parayı kulüp hesabına yatırma kararı alan AK Parti Yozgat Merkez İçe Başkanlığı 5 bin Liralık primi kulüp hesabına yatırdı. AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, ‘’AK Parti Merkez İlçe Yönetimi olarak futbolcu kardeşlerimize dağıtılmak üzere vaat ettiğimiz şampiyonluk primini zafere olan inancımızın göstergesi olarak maç öncesinde verilmesine karar verdik. Futbolcu kardeşlerimizin primlerini kulüp hesabına geçtik’’ dedi.