-Maç izleyemiyoruz!

Sorgun Belediyespor taraftarları, yapımı tamamlanan yeni stadyumlarında maç izlemek için her hafta tribünleri doldurduklarını, buna karşın rakiplerin sahadan çekilmeyi tercih ederek, maçların yarıda kaldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Sorgun Belediyespor-Yerköy Köselispor maçı 60’ıncı dakikada, Sorgun Belediyespor-Boğazlıyan Sağlıkspor maçı ise 7’inci dakikada yarıda kalınca, Sorgun taraftarı kendi evinde maç izleyemez oldu.

Sorgun taraftarı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na çağrıda bulunarak, “Bu böyle olmaz lütfen sahaya çıkan her takım 90 dakika boyunca mücadele versin. Yenmek de var yenilmek de. Önemli olan futbolun tadına varmak” ifadelerini kullandı.