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-Maç izleyemiyoruz!

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor’un taraftarları, “Yeni stadımızda ağız tadıyla maç izleyemiyoruz” diyerek, yarıda kalan maçlara tepki gösterdi.

-Maç izleyemiyoruz!

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor’un taraftarları, “Yeni stadımızda ağız tadıyla maç izleyemiyoruz” diyerek, yarıda kalan maçlara tepki gösterdi.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
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-Maç izleyemiyoruz!

Sorgun Belediyespor taraftarları, yapımı tamamlanan yeni stadyumlarında maç izlemek için her hafta tribünleri doldurduklarını, buna karşın rakiplerin sahadan çekilmeyi tercih ederek, maçların yarıda kaldığını belirterek duruma tepki gösterdi.
Geçtiğimiz hafta oynanan Sorgun Belediyespor-Yerköy Köselispor maçı 60’ıncı dakikada, Sorgun Belediyespor-Boğazlıyan Sağlıkspor maçı ise 7’inci dakikada yarıda kalınca, Sorgun taraftarı kendi evinde maç izleyemez oldu.
Sorgun taraftarı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na çağrıda bulunarak, “Bu böyle olmaz lütfen sahaya çıkan her takım 90 dakika boyunca mücadele versin. Yenmek de var yenilmek de. Önemli olan futbolun tadına varmak” ifadelerini kullandı.

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